Премьер Франции ведет срочные переговоры о временном бюджете на 2026 год

Французский премьер-министр Себастьен Лекорню анонсировал переговоры с парламентариями о чрезвычайном законодательстве, которое позволит правительству продолжать работу в 2026 году при отсутствии полноценного бюджета.

Во французском правительстве сообщили, что Лекорню встретится с представителями всех парламентских партий, кроме ультраправых и ультралевых, перед заседанием кабинета министров.

На нем, как ожидается, должен быть утвержден закон о временном бюджете Франции на следующий год, прежде чем он будет направлен в парламент.

Закон, который может быть утвержден уже во вторник, даст больше времени для обсуждения полноценного бюджета на 2026 год в январе.

На прошлой неделе парламент Франции не смог согласовать ключевой законопроект о бюджете на 2026 год, что заставило Лекорню прибегнуть к временному решению, которое позволит осуществлять бюджетные расходы в январе.

Правительство меньшинства Лекорню имеет мало пространства для маневра в раздробленном парламенте Франции, где бюджетные баталии уже привели к падению трех правительств со времени досрочных выборов 2024 года.

Большинство французов изначально не верят, что Лекорню удастся решить проблему, с которой не справился его предшественник – найти компромисс с фракциями в парламенте, чтобы утвердить бюджет и не получить вотум недоверия.

