Литва про викрадення Росією цивільних на Сумщині: це воєнний злочин

Міністр закордонних справ Литви Кястутіс Будріс засудив викрадення Росією кількох десятків українських цивільних громадян із села Грабовське Сумської області.

Як повідомляє "Європейська правда", про це він написав на X.

Будріс зажадав від Росії негайно звільнити захоплених у Грабовському цивільних і забезпечити їхнє безпечне повернення додому.

"Таке переслідування переважно літніх мешканців вкотре викриває цілковитий цинізм Росії і показує, що вона не знає меж. Це воєнний злочин, і Росія не уникне відповідальності за цей та всі інші злочини, які вона скоїла проти України", – додав він.

Очільник литовського МЗС також написав, що Росія не зацікавлена ані в припиненні вогню, ані у "всеосяжному, справедливому і тривалому мирі".

"Росія робить усе, щоб зірвати міжнародні зусилля з досягнення такого миру, який поклав би край російській агресії проти України. Викрадення цивільних людей із села Грабовське – це ще одна ганебна дія Росії в цьому напрямку", – сказав Будріс.

Він також закликав міжнародні організації "не мовчати на тлі злочинних дій Росії проти міжнародного права, проти України та проти українських цивільних людей".

У ніч на 20 грудня на Краснопільщині Сумської області російські війська зайшли в прикордонне село Грабовське, розташоване безпосередньо на лінії кордону.

У ЗСУ підтвердили, що російські війська перетнули державний кордон поблизу села Грабовське на кордоні з Росією та вивезли звідти понад 50 цивільних.

Глава МЗС Андрій Сибіга у неділю закликав міжнародну спільноту відреагувати на викрадення Росією 50 цивільних людей, переважно літніх жінок, із села Грабовське, що біля державного кордону в Сумській області.