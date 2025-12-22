Литва о похищении Россией гражданских лиц в Сумской области: это военное преступление

Министр иностранных дел Литвы Кястутис Будрис осудил похищение Россией нескольких десятков украинских гражданских лиц из села Грабовское Сумской области.

Как сообщает "Европейская правда", об этом он написал на X.

Будрис потребовал от России немедленно освободить захваченных в Грабовском гражданских и обеспечить их безопасное возвращение домой.

"Такое преследование преимущественно пожилых жителей в очередной раз разоблачает полный цинизм России и показывает, что она не знает границ. Это военное преступление, и Россия не избежит ответственности за это и все другие преступления, которые она совершила против Украины", – добавил он.

Глава литовского МИД также написал, что Россия не заинтересована ни в прекращении огня, ни во "всеобъемлющем, справедливом и длительном мире".

"Россия делает все, чтобы сорвать международные усилия по достижению такого мира, который положил бы конец российской агрессии против Украины. Похищение гражданских лиц из села Грабовское – это еще одно позорное действие России в этом направлении", – сказал Будрис.

Он также призвал международные организации "не молчать на фоне преступных действий России против международного права, против Украины и против украинских гражданских лиц".

В ночь на 20 декабря в Краснопольском районе Сумской области российские войска вошли в приграничное село Грабовское, расположенное непосредственно на линии границы.

В ВСУ подтвердили, что российские войска пересекли государственную границу вблизи села Грабовское на границе с Россией и вывезли оттуда более 50 гражданских лиц.

Глава МИД Андрей Сибига в воскресенье призвал международное сообщество отреагировать на похищение Россией 50 гражданских лиц, преимущественно пожилых женщин, из села Грабовское, что у государственной границы в Сумской области.