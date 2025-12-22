Ексдепутата Німеччини, якого судять за хабарі від Азербайджану, арештували в лікарні

Колишнього депутата Бундестагу від консервативної партії ХДС Акселя Фішера примусово доправлять до суду за звинуваченнями в отриманні хабарів від Азербайджану.

Про це повідомляє "Європейська правда" з посиланням на Spiegel.

Проти Фішера ще з січня триває судовий процес за звинуваченнями у виголошенні промов в інтересах Азербайджану у Парламентській асамблеї Ради Європи за гроші.

Обвинувачений неодноразово не з'являвся в суді і останнім часом перебував у клініці в місті Бад-Зеккінені. Однак експерти, призначені судом, у вихідні дні визнали його придатним до судового розгляду.

Оскільки Фшер усе одно не з'явився на судовому засіданні, його заарештували і під медичним наглядом відправили у Мюнхен, що розташований на відстані близько 350 кілометрів.

"Ми хотіли б уникнути такого загострення ситуації. На наш погляд, він сам винен у цьому", – сказав суддя Йоген Бесль, що головує у справі. Адвокати Фішера водночас подали скаргу на ордер на арешт.

Звинувачення проти Фішера з'явилися в результаті незалежного розслідування корупції, проведеного на замовлення Ради Європи в 2018 році.

У цьому скандалі кількох членів ПАРЄ звинуватили в отриманні хабарів у вигляді ікри, килимів і проживання в розкішних готелях у столиці Азербайджану Баку.

Більше про це читайте в архівному матеріалі "ЄвроПравди".