Экс-депутата Германии, которого судят за взятки от Азербайджана, арестовали в больнице

Бывшего депутата Бундестага от консервативной партии ХДС Акселя Фишера принудительно доставят в суд по обвинениям в получении взяток от Азербайджана.

Об этом сообщает "Европейская правда" со ссылкой на Spiegel.

Против Фишера еще с января продолжается судебный процесс по обвинениям в произнесении речей в интересах Азербайджана в Парламентской ассамблее Совета Европы за деньги.

Обвиняемый неоднократно не являлся в суд и в последнее время находился в клинике в городе Бад-Зеккине. Однако эксперты, назначенные судом, в выходные дни признали его годным к судебному разбирательству.

Поскольку Фишер все равно не явился на судебное заседание, его арестовали и под медицинским наблюдением отправили в Мюнхен, расположенный на расстоянии около 350 километров.

"Мы хотели бы избежать такого обострения ситуации. На наш взгляд, он сам виноват в этом", – сказал председательствующий в деле судья Йоген Бесль. Адвокаты Фишера в то же время подали жалобу на ордер на арест.

Обвинения против Фишера появились в результате независимого расследования коррупции, проведенного по заказу Совета Европы в 2018 году.

В этом скандале нескольких членов ПАСЕ обвинили в получении взяток в виде икры, ковров и проживания в роскошных отелях в столице Азербайджана Баку.

