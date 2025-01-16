У Німеччині судять двох колишніх депутатів за підкуп з боку Азербайджану

У Мюнхені в четвер, 16 січня, відбувся суд над двома колишніми німецькими депутатами, Едуардом Лінтнером і Акселем Фішером, яких звинувачують у незаконному отриманні грошей за лобіювання інтересів Азербайджану.

Про це передає "Європейська правда" з посиланням на AFP.

Лінтнера – багаторічного депутата від консервативної баварської партії ХСС – підозрюють в отриманні кількох мільйонів євро від Азербайджану протягом 2008-2016 років через мережу іноземних підставних компаній.

Експолітику також інкримінують використання частини цих грошей для вербування інших політиків, які б лобіювали інтереси Азербайджану, зокрема свого колеги з партії ХДС Акселя Фішера – другого підсудного.

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За даними прокуратури, Фішер отримав від Лінтнера загалом близько 84 тисяч євро за голосування на користь Азербайджану в Парламентській асамблеї Ради Європи.

Лінтнер також звинувачується у виплаті 150 тисяч євро хабаря іншій депутатці від ХДС Карін Штренц, яка померла у 2021 році.

Двох інших обвинувачених у справі також судять за пособництво та підбурювання до хабарництва шляхом встановлення контактів та обробки платежів, пов'язаних зі схемою.

Звинувачення проти Лінтнера і Фішера з'явилися в результаті незалежного розслідування корупції, проведеного на замовлення Ради Європи в 2018 році.

У цьому скандалі кількох членів ПАРЄ звинуватили в отриманні хабарів у вигляді ікри, килимів і проживання в розкішних готелях у столиці Азербайджану Баку.

Більше про це читайте в архівному матеріалі "ЄвроПравди".