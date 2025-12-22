Зеленський заперечив чутки про зміну глави МЗС

Президент Володимир Зеленський у понеділок сказав, що не планує звільняти міністра закордонних справ Андрія Сибігу.

Як пише "Європейська правда" з посиланням на "Укрінформ", про це він сказав під час урочистого заходу з нагоди відзначення Дня працівників дипломатичної служби.

Зеленський сказав, що не збирається "змінювати міністра закордонних справ України ні сьогодні, ні завтра".

Він додав, що українські урядовці та представники Офісу президента "працюють командно", а він сам з великою повагою ставиться до роботи дипломатів та Міністерства закордонних справ.

"Тому це дійсно виключно чутки від деяких депутатів", – сказав Зеленський.

Раніше народні депутати Олексій Гончаренко і Ярослав Железняк повідомили, що міністром закордонних справ нібито планують призначити першого заступника Сибіги Сергія Кислицю.

Натомість Сибіга, за даними цих депутатів, мав би очолити посольство України в Польщі.

Нагадаємо, Верховна Рада проголосувала за призначення Андрія Сибіги на посаду міністра закордонних справ замість Дмитра Кулеби 5 вересня 2024 рік.

Андрій Сибіга – кадровий дипломат, що працює в системі МЗС з 1997 року. З 2016 по 2021 рік обіймав посаду посла України у Туреччини.

Він був заступником керівника ОПУ з кінця травня 2021 року, де відповідав за зовнішню політику Банкової. У липні 2024 року його призначили першим заступником міністра закордонних справ замість Миколи Точицького.