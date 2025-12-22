Зеленский опроверг слухи о смене главы МИД

Президент Владимир Зеленский в понедельник заявил, что не планирует увольнять министра иностранных дел Андрея Сибигу.

Как пишет "Европейская правда" со ссылкой на "Укринформ", об этом он сказал во время торжественного мероприятия по случаю празднования Дня работников дипломатической службы.

Зеленский сказал, что не собирается "менять министра иностранных дел Украины ни сегодня, ни завтра".

Он добавил, что украинские чиновники и представители Офиса президента "работают командно", а он сам с большим уважением относится к работе дипломатов и Министерства иностранных дел.

"Поэтому это действительно исключительно слухи от некоторых депутатов", – сказал Зеленский.

Ранее народные депутаты Алексей Гончаренко и Ярослав Железняк сообщили, что министром иностранных дел якобы планируют назначить первого заместителя Сибиги Сергея Кислицу.

Вместо этого Сибига, по данным этих депутатов, должен возглавить посольство Украины в Польше.

Напомним, Верховная Рада проголосовала за назначение Андрея Сибиги на должность министра иностранных дел вместо Дмитрия Кулебы 5 сентября 2024 года.

Андрей Сибига – кадровый дипломат, работающий в системе МИД с 1997 года. С 2016 по 2021 год занимал должность посла Украины в Турции.

Он был заместителем руководителя ОПУ с конца мая 2021 года, где отвечал за внешнюю политику Банковой. В июле 2024 года его назначили первым заместителем министра иностранных дел вместо Николая Точицкого.