Чехія: в антиукраїнській партії заперечили плани глави Міноборони відвідати Україну

Міністр оборони Чехії Яромір Зуна не прийняв запрошення українського візаві Дениса Шмигаля відвідати Україну з візитом.

Як пише "Європейська правда" з посиланням на Novinky, про це у понеділок повідомив спікер Палати депутатів Чехії, лідер правопопулістської партії SPD Томіо Окамура.

Окамура після засідання чеської урядової коаліції сказав, що Зуна – колишній глава Генштабу Чехії, призначений за квотою його партії – не поїде до України, куди його запросив український колега.

"Міністр оборони не прийняв запрошення відвідати Україну, яке він отримав", – заявив Окамура поруч із мовчазним міністром.

На пізніші запитання Novinky про причини він відповів, що згідно з угодою коаліційних партій за зовнішню політику відповідає прем'єр-міністр Чехії Андрей Бабіш.

Окамура також повторив позицію, що SPD відмовляється фінансувати закупівлю зброї для України з чеського бюджету, і Міністерство оборони має подати документи про припинення своєї ролі у так званій "снарядній ініціативі".

Як повідомлялось, рішення про майбутнє чеської ініціативи з постачання Україні артилерійських снарядів буде ухвалене на засіданні Ради національної безпеки Чехії 7 січня.

Раніше лідер партії-переможниці цьогорічних виборів ANO Андрей Бабіш обіцяв скасувати "снарядну ініціативу", яка допомагає постачати Україні артилерійські боєприпаси.

Водночас потім він помʼякшив свою риторику щодо ініціативи – зокрема, сказав, що нею мають займатись на рівні НАТО.