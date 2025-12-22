Чехия: в антиукраинской партии опровергли планы главы Минобороны посетить Украину

Министр обороны Чехии Яромир Зуна не принял приглашение украинского визави Дениса Шмыгаля посетить Украину с визитом.

Как пишет "Европейская правда" со ссылкой на Novinky, об этом в понедельник сообщил спикер Палаты депутатов Чехии, лидер правопопулистской партии SPD Томио Окамура.

Окамура после заседания чешской правительственной коалиции сказал, что Зуна – бывший глава Генштаба Чехии, назначенный по квоте его партии – не поедет в Украину, куда его пригласил украинский коллега.

"Министр обороны не принял приглашение посетить Украину, которое он получил", – заявил Окамура рядом с молчаливым министром.

На последующие вопросы Novinky о причинах он ответил, что согласно соглашению коалиционных партий за внешнюю политику отвечает премьер-министр Чехии Андрей Бабиш.

Окамура также повторил позицию, что SPD отказывается финансировать закупку оружия для Украины из чешского бюджета, и Министерство обороны должно подать документы о прекращении своей роли в так называемой "снарядной инициативе".

Как сообщалось, решение о будущем чешской инициативы по поставкам Украине артиллерийских снарядов будет принято на заседании Совета национальной безопасности Чехии 7 января.

Ранее лидер партии-победительницы нынешних выборов ANO Андрей Бабиш обещал отменить "снарядную инициативу", которая помогает поставлять Украине артиллерийские боеприпасы.

В то же время потом он смягчил свою риторику в отношении инициативы – в частности, сказал, что ею должны заниматься на уровне НАТО.