Почему Болгария идет на досрочные выборы и как этим могут воспользоваться "друзья Путина"

На прошлой неделе стало известно, что в следующем году Болгарию ждут не только президентские, но и (как минимум) еще одни досрочные парламентские выборы.

Продолжительные массовые антиправительственные протесты в Болгарии в конце ноября и начале декабря объединили сотни тысяч граждан страны против предложенного правительственной коалицией бюджета, который мог ухудшить фискальную ситуацию в стране и повысить налогообложение граждан и бизнеса.

По результатам этих протестов правительство подало в отставку.

Подробнее о политической ситуации в Болгарии, которая несет для Украины как риски, так и возможности, читайте в статье эксперта Совета внешней политики "Украинская призма" Владимира-Назария Гавриша Усиление в команде "друзей Путина": какие изменения могут принести новые выборы в Болгарии. Далее – краткое ее изложение.

Согласно конституции Болгарии, прежде чем переходить непосредственно к парламентским выборам и формированию временного правительства, президент должен провести консультации с политическими силами нынешнего созыва парламента и предоставить право сформировать мандат двум крупнейшим политическим силам.

То есть – либо правящей партии "ГЕРБ" ("Граждане за европейское развитие Болгарии"), либо оппозиционному блоку "Продолжаем изменения – Демократическая Болгария".

Президент Румен Радев провел консультации в течение недели. А формировать новое правительство президент планирует после Нового года.

Две основные политические силы фактически отказались от формирования правительства и планируют обновить бюджет на 2025 год таким образом, чтобы он охватывал и первые три месяца следующего года.

Действующее правительство оперативно сформировало законопроект о пролонгации бюджета-2025 на следующие три месяца и подало его в парламентский бюджетный комитет. Бюджетный комитет согласовал этот законопроект с некоторыми поправками, а затем его одобрили в парламенте. Не обошлось без громкого скандала, но об этом в полной версии статьи.

Между тем две главные оппозиционные партии: прозападный блок "ПП-ДБ" и пропутинская партия "Возрождение" – активно работают над тем, чтобы усилить свои шансы на победу в досрочных выборах.

Евроатлантическая коалиция "ПП-ДБ" заявляет, что не видит возможности сформировать коалицию с какой-либо политической силой, присутствующей в настоящее время в парламенте. Поэтому они поставили себе цель получить одноличное большинство.

Однако шансы на получение простого большинства маловероятны даже при самых благоприятных обстоятельствах.

Со своей стороны, пророссийская партия "Возрождение" использует общепопулярную риторику борьбы против коррупции модели действующей власти, но при этом добавляя аспект вины Евросоюза и Еврокомиссии в проблемах Болгарии. В дополнение они активно выступают против финансирования помощи Украине, потому что это "идет против интересов болгар" в контексте ситуации с бюджетом.

Если президент Румен Радев не создаст свою партию, "Возрождение" будет иметь шансы увеличить свое представительство в парламенте.

Коалиционные "ГЕРБ" и ДПС имеют стабильный электорат и способны без проблем сохранить свое присутствие в парламенте, а возможно, даже и без уменьшения количества мандатов. Но у их младших партнеров по коалиции больше проблем и больше рисков.

В 2026 году Болгарию ждут уже восьмые с 2021 года внеочередные парламентские выборы.

Более вероятный сценарий выборов предусматривает формирование в новом парламенте трех враждующих блоков.

А именно: "ПП-ДБ", коалиции "ГЕРБ" и ДПС, а также пророссийского "Возрождения" (и/или партии Радева).

Это создаст условия для непримиримого разделения парламента, когда ни одна из политических сил не будет способна сформировать стабильную коалицию, в результате чего страна будет обречена снова идти на досрочные выборы.

Подробнее – в материале Владимира-Назария Гавриша Усиление в команде "друзей Путина": какие изменения могут принести новые выборы в Болгарии.