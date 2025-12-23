Французька пошта та банківська система стали жертвами кібератаки

Сайти та додатки національної поштової служби Франції La Poste та її банківської служби стали жертвами масштабної кібератаки, ймовірно, через розподілену відмову в обслуговуванні (DDoS), що спричинило серйозні перебої в доставці посилок і ускладнило здійснення онлайн-платежів у найнапруженіший період року.

Про це пише The Guardian, передає "Європейська правда".

Компанія La Poste повідомила в понеділок, 22 грудня, що інцидент із DDoS "зробив її онлайн-послуги недоступними". За її словами, дані клієнтів були в безпеці, але доставка пошти та посилкок, була уповільнена.

Поштова служба сортує та доставляє понад 2 млн посилок напередодні Різдва.

Своєю чергою, банківська служба La Banque Postale підтвердила проблеми з доступом до онлайн-банкінгу та мобільного додатку.

Однак карткові платежі в магазинах і робота банкоматів продовжували функціонувати, хоча для підтвердження онлайн-платежів необхідно було використовувати SMS-коди. Банк заявив, що його команди активно працюють над відновленням нормальної роботи сервісів.

Інцидент стався лише через тиждень після того, як уряд Франції зазнав кібератаки, яка порушила роботу Міністерства внутрішніх справ. Цей інцидент призвів до викрадення конфіденційних поліцейських даних, і в результаті було затримано підозрюваного хакера.

19 грудня британський міністр торгівлі Кріс Браянт заявив, що у жовтні уряд став жертвою хакерської атаки.