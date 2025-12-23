Французская почта и банковская система стали жертвами кибератаки

Сайты и приложения национальной почтовой службы Франции La Poste и ее банковской службы стали жертвами масштабной кибератаки, вероятно, из-за распределенного отказа в обслуживании (DDoS), что привело к серьезным перебоям в доставке посылок и затруднило осуществление онлайн-платежей в самый напряженный период года.

Об этом пишет The Guardian, передает "Европейская правда".

Компания La Poste сообщила в понедельник, 22 декабря, что инцидент с DDoS "сделал ее онлайн-услуги недоступными". По ее словам, данные клиентов были в безопасности, но доставка почты и посылок была замедлена.

Почтовая служба сортирует и доставляет более 2 млн посылок в преддверии Рождества.

В свою очередь, банковская служба La Banque Postale подтвердила проблемы с доступом к онлайн-банкингу и мобильному приложению.

Однако карточные платежи в магазинах и работа банкоматов продолжали функционировать, хотя для подтверждения онлайн-платежей необходимо было использовать SMS-коды. Банк заявил, что его команды активно работают над восстановлением нормальной работы сервисов.

Инцидент произошел всего через неделю после того, как правительство Франции подверглось кибератаке, которая нарушила работу Министерства внутренних дел. Этот инцидент привел к похищению конфиденциальных полицейских данных, и в результате был задержан подозреваемый хакер.

19 декабря британский министр торговли Крис Брайант заявил, что в октябре правительство стало жертвой хакерской атаки.