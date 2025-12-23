Макрон показав, як стояв у планці разом з французькими військовими на Близькому Сході

Президент Франції Емманюель Макрон опублікував кадри своєї поїздки на святкування Різдва до французьких військових в Абу-Дабі, під час якої він разом з ними брав участь у тренуванні.

Як повідомляє "Європейська правда", президент опублікував відео у своєму X, про поїздку пишуть також французькі ЗМІ, серед яких BFMTV.

Макрон приїздив до Абу-Дабі у неділю 21 грудня, поєднавши під час цього візиту спілкування з посадовцями ОАЕ та традицію різдвяного візиту до французьких військових, які служать за межами Франції.

Разом з Макроном цього разу приїхав один з найвідоміших ютуберів Франції Tibo InShape, що спеціалізується на тематиці бодібілдингу. Він влаштував з французькими військовими невелике тренування, до якого долучився і президент, виконуючи вправи поруч з усіма іншими.

Une immense fierté de partager ces moments avec nos militaires. Très belles fêtes à vous. pic.twitter.com/zmwJZllM3v – Emmanuel Macron (@EmmanuelMacron) December 22, 2025

Макрон звернувся з промовою до близько 900 французьких військових, які служать на трьох базах, та повів разом з ними приурочену до Різдва святкову вечерю, приготовану шеф-кухарями Єлисейського палацу.

Різдвяні візити французьких президентів до військових, які служать за межами країни, є давньою традицією.

