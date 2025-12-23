Макрон показал, как стоял в планке вместе с французскими военными на Ближнем Востоке

Президент Франции Эмманюэль Макрон опубликовал кадры своей поездки на празднование Рождества к французским военным в Абу-Даби, во время которой он вместе с ними участвовал в тренировке.

Как сообщает "Европейская правда", президент опубликовал видео в своем X, о поездке пишут также французские СМИ, среди которых BFMTV.

Макрон приезжал в Абу-Даби в воскресенье 21 декабря, совместив во время этого визита общение с должностными лицами ОАЭ и традицию рождественского визита к французским военным, которые служат за пределами Франции.

Вместе с Макроном на этот раз приехал один из самых известных ютуберов Франции Tibo InShape, специализирующийся на тематике бодибилдинга. Он устроил с французскими военными небольшую тренировку, к которой присоединился и президент, выполняя упражнения наряду со всеми.

Une immense fierté de partager ces moments avec nos militaires. Très belles fêtes à vous. pic.twitter.com/zmwJZllM3v – Emmanuel Macron (@EmmanuelMacron) December 22, 2025

Макрон выступил с речью перед около 900 французскими военными, служащими на трех базах, и провел вместе с ними приуроченный к Рождеству праздничный ужин, приготовленный шеф-поварами Елисейского дворца.

Рождественские визиты французских президентов к военным, служащим за пределами страны, являются давней традицией.

