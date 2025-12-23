Глава МЗС Естонії відреагував на масований російський удар по Україні

Міністр закордонних справ Маргус Тсахкна відреагував на масований російський удар по українських регіонах.

Про це він написав у соцмережі Х, передає "Європейська правда".

Тсахкна заявив, що тиск міжнародної спільноти на Росію має не тільки зберігатися, а й посилюватися.

"У святковий сезон, який має об'єднувати людей у святкуванні, роздумах і доброзичливості, Росія продовжує ескалацію своїх атак проти України, завдаючи ударів по енергетичній інфраструктурі та навмисно наражаючи на небезпеку невинних цивільних осіб, які просто намагаються провести час зі своїми родинами. Ці злочини не залишаться без відповіді", – зазначив глава МЗС Естонії.

Вранці 23 грудня по всій території України було оголошено масштабну повітряну тривогу. Російські війська здійснювали комбіновану атаку із застосуванням крилатих ракет та ударних безпілотників. У Києві та Київській області, а також на Івано-Франківщині повідомляють про роботу протиповітряної оборони.

Внаслідок атаки на Київ постраждали п’ятеро людей, серед них дитина. Стан однієї постраждалої важкий.

Польща підняла у повітря авіацію у зв’язку з комбінованою атакою Росії проти України.