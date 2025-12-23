Глава МИД Эстонии отреагировал на массированный российский удар по Украине

Министр иностранных дел Маргус Тсахкна отреагировал на массированный российский удар по украинским регионам.

Об этом он написал в соцсети Х, передает "Европейская правда".

Тсахкна заявил, что давление международного сообщества на Россию должно не только сохраняться, но и усиливаться.

"В праздничный сезон, который должен объединять людей в праздновании, размышлениях и доброжелательности, Россия продолжает эскалацию своих атак против Украины, нанося удары по энергетической инфраструктуре и намеренно подвергая опасности невинных гражданских лиц, которые просто пытаются провести время со своими семьями. Эти преступления не останутся без ответа", – отметил глава МИД Эстонии.

Утром 23 декабря по всей территории Украины была объявлена масштабная воздушная тревога. Российские войска осуществляли комбинированную атаку с применением крылатых ракет и ударных беспилотников. В Киеве и Киевской области, а также в Ивано-Франковской области сообщают о работе противовоздушной обороны.

В результате атаки на Киев пострадали пять человек, среди них ребенок. Состояние одной из пострадавших тяжелое.

Польша поднимала в воздух авиацию в связи с комбинированной атакой России против Украины.