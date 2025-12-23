У Франції стався вибух у будинку, є постраждалі

Вранці у вівторок, 23 грудня, стався вибух у французькому муніципалітеті Маньї-ле-Амо, внаслідок чого чотири людини серйозно постраждали.

Про це пише Le Parisian, передає "Європейська правда".

За даними префектури, 39-річна жінка та її троє дітей, які мешкали в будинку, перебувають у "абсолютно критичному" стані. Їх доставили до різних паризьких лікарень.

На місце події було направлено майже 70 пожежників. Було встановлено периметр безпеки. У всьому місті було відключено газопостачання, а в будинках, найближчих до місця вибуху, – електропостачання.

Фото: Le Parisian

Вибух був настільки потужним, що деякі автомобілі поблизу були пошкоджені, а уламки розкидані в радіусі 100 метрів. Обставини цієї трагедії поки що невідомі.

Будинок, розділений на дві квартири, був повністю зруйнований вибухом.

Фото: Le Parisian

Напередодні чотири людини постраждали після вибуху на заводі норвезької компанії Elkem у місті Сен-Фон.

12 грудня у німецькому місті Ганау під Франкфуртом під час контрольованого підриву старої бомби постраждали 28 квартир.