Во Франции произошел взрыв в доме, есть пострадавшие
Новости — Вторник, 23 декабря 2025, 13:37 —
Утром во вторник, 23 декабря, произошел взрыв во французском муниципалитете Маньи-ле-Амо, в результате чего четыре человека серьезно пострадали.
Об этом пишет Le Parisian, передает "Европейская правда".
По данным префектуры, 39-летняя женщина и трое ее детей, проживавшие в доме, находятся в "абсолютно критическом" состоянии. Их доставили в разные парижские больницы.
На место происшествия было направлено почти 70 пожарных. Был установлен периметр безопасности. Во всем городе было отключено газоснабжение, а в домах, ближайших к месту взрыва, – электроснабжение.
Взрыв был настолько мощным, что некоторые автомобили поблизости были повреждены, а обломки разбросаны в радиусе 100 метров. Обстоятельства этой трагедии пока неизвестны.
Дом, разделенный на две квартиры, был полностью разрушен взрывом.
Накануне четыре человека пострадали после взрыва на заводе норвежской компании Elkem в городе Сен-Фон.
12 декабря в немецком городе Ганау под Франкфуртом во время контролируемого подрыва старой бомбы пострадали 28 квартир.