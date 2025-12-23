Во Франции произошел взрыв в доме, есть пострадавшие

Утром во вторник, 23 декабря, произошел взрыв во французском муниципалитете Маньи-ле-Амо, в результате чего четыре человека серьезно пострадали.

Об этом пишет Le Parisian, передает "Европейская правда".

По данным префектуры, 39-летняя женщина и трое ее детей, проживавшие в доме, находятся в "абсолютно критическом" состоянии. Их доставили в разные парижские больницы.

На место происшествия было направлено почти 70 пожарных. Был установлен периметр безопасности. Во всем городе было отключено газоснабжение, а в домах, ближайших к месту взрыва, – электроснабжение.

Фото: Le Parisian

Взрыв был настолько мощным, что некоторые автомобили поблизости были повреждены, а обломки разбросаны в радиусе 100 метров. Обстоятельства этой трагедии пока неизвестны.

Дом, разделенный на две квартиры, был полностью разрушен взрывом.

Фото: Le Parisian

Накануне четыре человека пострадали после взрыва на заводе норвежской компании Elkem в городе Сен-Фон.

12 декабря в немецком городе Ганау под Франкфуртом во время контролируемого подрыва старой бомбы пострадали 28 квартир.