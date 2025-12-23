У коаліції Чехії наполягають на призначенні одіозного міністра
Лідер чеської коаліційної партії "Автомобілісти за себе" Петр Мацінка сказав, що продовжує підтримувати кандидатуру свого однопартійця Філіпа Турека на посаду міністра довкілля після зауважень з боку президента.
Про це повідомляє "Європейська правда" з посиланням на Novinky.
Мацінка у вівторок сказав журналістам, що його здивували деякі заяви пресслужби президента Чехії Пера Павела після його зустрічі з Туреком напередодні.
"Не знаю, мені це не здається комунікацією президента республіки, який каже, що не має значення, що є правдою, а має значення те, що думають деякі люди або деякі виборці", – сказав він.
Він назвав оцінку Турека з боку Павела "імпресіологією", додавши, що не вважає це "правильним шляхом, яким ми повинні йти".
Нагадаємо, Філіп Турек опинився під розслідуванням через гомофобні, расистські та антисемітські коментарі в минулому, а також звинувачення з боку його колишньої дівчини в насильстві.
Напередодні кандидат у міністри довкілля від "Автомобілістів" зустрівся з Павелом, після чого той сказав, що пояснення Туреком своєї поведінки і заяв його не переконали.
Читайте детальніше про новий уряд Чехії: Празька зима: що очікувати від уряду Андрея Бабіша і чи залишиться Чехія союзником України.