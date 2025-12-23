В коалиции Чехии настаивают на назначении одиозного министра

Лидер чешской коалиционной партии "Автомобилисты за себя" Петр Мацинка сказал, что продолжает поддерживать кандидатуру своего однопартийца Филиппа Турека на пост министра окружающей среды после замечаний со стороны президента.

Об этом сообщает "Европейская правда" со ссылкой на Novinky.

Мацинка во вторник сказал журналистам, что его удивили некоторые заявления пресс-службы президента Чехии Пера Павела после его встречи с Туреком накануне.

"Не знаю, мне это не кажется коммуникацией президента республики, который говорит, что не имеет значения, что является правдой, а имеет значение то, что думают некоторые люди или некоторые избиратели", – сказал он.

Он назвал оценку Турека со стороны Павела „импрессиологией", добавив, что не считает это "правильным путем, по которому мы должны идти".

Напомним, Филип Турек оказался под следствием из-за гомофобных, расистских и антисемитских комментариев в прошлом, а также обвинений со стороны его бывшей девушки в насилии.

Накануне кандидат в министры окружающей среды от "Автомобилистов" встретился с Павлом, после чего тот сказал, что объяснения Туреком своего поведения и заявлений его не убедили.

