У Польщі судитимуть екссоратника Навального і його дружину, звинувачених у шпигунстві

Національна прокуратура Польщі подала до суду в місті Сосновець обвинувальний акт проти російського подружжя, яке звинувачують у шпигунстві.

Про це, як пише "Європейська правда", повідомляє RMF24.

Одним з обвинувачених є Ігор Р. – відомий російський опозиціонер. У минулому він був тісно пов'язаний з Алексеєм Навальним і Михаїлом Ходорковським. За версією польського слідства, він нібито діяв на шкоду Польщі і готував вибух.

Ігор Р. та його дружина Ірина Р., як стверджують польські слідчі, тісно співпрацювали з Федеральною службою безпеки (ФСБ) або російською розвідкою і передавали інформацію про те, що відбувається в Польщі.

Ігор Р., діючи під виглядом опозиціонера, мав збирати інформацію про опонентів Владіміра Путіна, які діяли в Польщі та на Заході. Його дружина Ірина повинна була зашифрувати цю інформацію і відправити її в Москву.

Однак на цьому історія не закінчилася. Минулого року Ігор Р. разом з двома українцями і одним росіянином нібито брав участь у відправці кур'єрської посилки з вибуховими пристроями і матеріалами – нітрогліцерином і військовими запалами.

Посилка з бомбою надійшла до сортувального відділення однієї з кур'єрських компаній у Лодзі і була знайдена там безпосередньо перед можливою детонацією.

Подружжя було заарештоване у липні минулого року. Відтоді чоловік і жінка перебувають за ґратами. Вони стверджують, що їх підставили. Розслідування проводить Агентство внутрішньої безпеки.

Минулого тижня у Польщі направили до суду обвинувальний акт проти Томаша Л., якого звинувачують у співпраці з російською розвідкою та перевищенні службових повноважень.

Нагадаємо, у вересні Міністерство закордонних справ Австрії оголосило персоною нон грата співробітника посольства Росії у звʼязку зі шпигунським скандалом в австрійській нафтогазовій та хімічній групі OMV.

У Нідерландах двох підлітків підозрюють у шпигунстві для російських хакерів.