В Польше задержали подозреваемого в шпионаже за съемку военной техники

В Польше задержали мужчину, который мог снимать железнодорожную инфраструктуру и транспортировку военной техники, а позже – размещать эти материалы на специальном канале в мессенджере; его подозревают в шпионаже.

Об этом пишет RMF24, передает "Европейская правда".

Речь идет о 40-летнем Петре Б., жителе польской агломерации Тримисто. Ему объявили о подозрении и поместили под стражу на три месяца.

По данным окружной прокуратуры в Быдгоще, в период с 18 ноября по 9 декабря мужчина мог фотографировать и снимать железнодорожную инфраструктуру и транспортировку военной техники.

Затем он якобы размещал эти материалы на специальном канале в интернет-мессенджере.

Расследование этого дела было начато на основании доказательств, собранных сотрудниками отделения Агентства внутренней безопасности в Быдгоще.

18 декабря сотрудники Агентства внутренней безопасности арестовали мужчину в его квартире. Во время обыска были изъяты многочисленные носители информации, в частности несколько мобильных телефонов.

Пётру Б. грозит до 8 лет лишения свободы. Он имеет судимости.

В конце ноября Национальная прокуратура Польши сообщила о предъявлении обвинений в шпионаже в пользу иностранного государства против двух граждан Украины и трех – Беларуси.

Напомним, в октябре Национальная прокуратура Польши подала в суд в городе Сосновец обвинительный акт против российского супружеской пары, которую обвиняют в шпионаже.

Также Национальная прокуратура Польши выдала ордера на арест мужчин, которых подозревают в диверсиях на железной дороге и которые сейчас находятся в Беларуси.