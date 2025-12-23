У Хорватії оголосили вирок юнаку за напад на школу і вбивство 7-річного учня

Суд Загреба у вівторок засудив до 50 років позбавлення волі 20-річного хлопця, який у грудні 2024 року здійснив напад на школу і убив ножем 7-річного учня.

Про цке повідомляє "Європейська правда" з посиланням на AP.

20-річний нападник, якого ідентифікували лише за ініціалами Л.М., увійшов до своєї колишньої школи і поранив ножем учителя і чотирьох дітей, одного з них смертельно.

Пізніше нападник намагався накласти на себе руки, але був урятований поліцією. За даними правоохоронців, 20-річний хлопець мешкав поблизу школи.

Вирок, винесений колегією суддів окружного суду в Загребі, може бути оскаржений.

Адвокат Кресімір Скаріца, який представляє сім'ю загиблої жертви, заявив, що вердикт був очікуваним. "У цій справі немає переможців чи переможених", – сказав Скаріца.

У травні 2023 року підліток у сусідній Сербії відкрив вогонь у школі в столиці Белграді, вбивши дев'ятьох однокласників і шкільного охоронця.

Пізніше суд визнав нападника винним і засудив до 20 років ув'язнення.