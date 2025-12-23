В Хорватии вынесли приговор юноше за нападение на школу и убийство 7-летнего ученика

Суд Загреба во вторник приговорил к 50 годам лишения свободы 20-летнего парня, который в декабре 2024 года совершил нападение на школу и убил ножом 7-летнего ученика.

Об этом сообщает "Европейская правда" со ссылкой на AP.

20-летний нападавший, которого идентифицировали только по инициалам Л.М., вошел в свою бывшую школу и ранил ножом учителя и четырех детей, одного из них смертельно.

Позже нападавший пытался покончить с собой, но был спасен полицией. По данным правоохранителей, 20-летний парень жил недалеко от школы.

Приговор, вынесенный коллегией судей окружного суда в Загребе, может быть обжалован.

Адвокат Кресимир Скарица, представляющий семью погибшей жертвы, заявил, что вердикт был ожидаемым. "В этом деле нет победителей или побежденных", – сказал Скарица.

В мае 2023 года подросток в соседней Сербии открыл огонь в школе в столице Белграде, убив девять одноклассников и школьного охранника.

Позже суд признал нападавшего виновным и приговорил к 20 годам тюремного заключения.