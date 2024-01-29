У Сербії оголосили звинувачення стрільцю, який убив 9 людей

Суд сербського міста Смедереве 29 січня затвердив обвинувальний акт у справі про масову стрілянину в районі Младеноваца у травні 2023 року, в результаті якої загинули дев’ять людей і ще 14 зазнали поранень.

Про це пише "Європейська правда" з посиланням на РТС.

Суд затвердив звинувачення у вбивстві, викраденні та незаконному володінні зброєю Урошу Б., якого називають імовірним стрільцем. Його батькові Радіші Б. інкримінують незаконне володіння зброєю та вибухівкою.

Щодо брата й дядька стрільця судді Смедеревого вирішили не затверджувати обвинувачення, позаяк це питання має вирішувати інший суд.

Нагадаємо, у травні 2023 року 21-річний чоловік відкрив вогонь по людях із автоматичної зброї в трьох селах поблизу Младеноваца, що на південь від Белграда, вбивши дев’ятьох і поранивши ще 14 людей.

Його затримали наступного дня.

Стрілянина в Младеноваці сталась менш як за дві доби після резонансного вбивства у школі Белграда, коли 14-річний учень застрелив вісьмох дітей та охоронця школи. Пізніше ще одна дитина померла в лікарні від поранень.

Ці дві стрілянини сколихнули країну та спричинили масові демонстрації проти уряду із закликами припинити пропаганду насильства. Їхні організатори пізніше об’єднались у блок "Сербія проти насильства", який взяв участь у виборах минулого місяця.