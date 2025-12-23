У Чехії остаточно виправдали активістів, яких хотіли судити за малюнок прапора України

Рішення про те, що активісти з об'єднання Kaputin не вчинили злочину, намалювавши український прапор на території житлового комплексу російського посольства у Празі, є остаточним.

Про це повідомляє "Європейська правда" з посиланням на ČTK.

Апеляційний суд міста Праги відхилив скаргу державного прокурора у справі, де Kaputin інкримінували скоєння злочину через малюнок прапора України біля будівлі, що належить посольству Росії.

"Міський суд у Празі погодився з правовою оцінкою справи місцевим судом і тому відхилив скаргу державного прокурора як необґрунтовану. Справа тепер буде передана до Управління муніципального округу Прага 6", – сказав речниця суду Праги Зузана Барохова.

Це означає, що справу будуть розглядати як адміністративне, а не кримінальне правопорушення.

Справа стосувалась епізоду лютого 2024 року, коли семеро активістів обʼєднання Kaputin намалювали на тротуарі біля "російських будинків" у празькому районі Бубенеч український прапор.

Ці дії спершу кваліфікували як кримінальний злочин пошкодження майна, за що сімом фігурантам загрожувало до трьох років позбавлення волі. Прокуратура зрештою запропонувала штраф у розмірі 30 тисяч крон.

Але у серпні окружний суд Праги постановив, що метою акції об'єднання Kaputin було, перш за все, розпалити суспільну дискусію, активісти Kaputin не скоїли кримінального правопорушення; до того ж, завдані фарбою "збитки" не були незворотними – її відмили з тротуару протягом трьох днів.

Група Kaputin виступає проти російської агресії в Україні з самого початку повномасштабного вторгнення Росії. У минулому вона неодноразово публічно виставляла статую, що зображає главу Росії Владіміра Путіна, на золотому унітазі.