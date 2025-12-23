В Чехии окончательно оправдали активистов, которых хотели судить за рисунок флага Украины

Решение о том, что активисты из объединения Kaputin не совершили преступления, нарисовав украинский флаг на территории жилого комплекса российского посольства в Праге, является окончательным.

Об этом сообщает "Европейская правда" со ссылкой на ČTK.

Апелляционный суд города Праги отклонил жалобу государственного прокурора по делу, где Kaputin инкриминировали совершение преступления из-за рисунка флага Украины возле здания, принадлежащего посольству России.

"Городской суд в Праге согласился с правовой оценкой дела местным судом и поэтому отклонил жалобу государственного прокурора как необоснованную. Дело теперь будет передано в Управление муниципального округа Прага 6", – сказала пресс-секретарь суда Праги Зузана Барохова.

Это означает, что дело будет рассматриваться как административное, а не уголовное правонарушение.

Дело касалось эпизода февраля 2024 года, когда семеро активистов объединения Kaputin нарисовали на тротуаре возле "российских домов" в пражском районе Бубенеч украинский флаг.

Эти действия сначала квалифицировали как уголовное преступление повреждения имущества, за что семерым фигурантам угрожало до трех лет лишения свободы. Прокуратура в итоге предложила штраф в размере 30 тысяч крон.

Но в августе окружной суд Праги постановил, что целью акции объединения Kaputin было, прежде всего, разжечь общественную дискуссию, активисты Kaputin не совершили уголовного правонарушения; к тому же, нанесенный краской "ущерб" не был необратимым – ее отмыли с тротуара в течение трех дней.

Группа Kaputin выступает против российской агрессии в Украине с самого начала полномасштабного вторжения России. В прошлом она неоднократно публично выставляла статую, изображающую главу России Владимира Путина, на золотом унитазе.