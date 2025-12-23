ЗМІ: Італія внесла зміни до національного гімну

Італія внесла невелику зміну до свого національного гімну, вилучивши "Si!" (Так!), яке слідувало за закликом для країни.

Про це Reuters повідомили співрозмовники в італійському уряді, пише "Європейська правда".

Обізнаний співрозмовник заявив, що штаб оборони Італії видав офіційні інструкції щодо цієї зміни в останні тижні, відповідно до президентського указу, опублікованого в офіційному віснику в травні, який посилався на оригінальну версію гімну.

До останніх змін гімн закінчувався словами: "Ми готові померти, ми готові померти, Італія закликає! Так!".

За словами співрозмовника, Джерело в адміністрації президента заявило, що зміна була внесена не з політичних міркувань, а заради чистоти, щоб прибрати додаток до оригінального тексту.

"Брати Італії" був написаний поетом Гоффредо Мамелі в 1847 році, до об'єднання Італії. Хоча в тексті Мамелі не було слова "Si", воно фігурує в оригінальній музичній партитурі гімну, складеній того ж року Мікеле Новаро.

Наприкінці серпня писали, що віцепрезидент німецького Бундестагу Бодо Рамелов із Лівої партії хоче ініціювати референдум щодо німецького прапора та гімну.