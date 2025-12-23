Италия внесла небольшое изменение в свой национальный гимн, удалив "Si!" (Да!), которое следовало за призывом для страны.

Об этом Reuters сообщили собеседники в итальянском правительстве, пишет "Европейская правда".

Осведомленный собеседник заявил, что штаб обороны Италии выдал официальные инструкции по этому изменению в последние недели, в соответствии с президентским указом, опубликованным в официальном вестнике в мае, который ссылался на оригинальную версию гимна.

До последних изменений гимн заканчивался словами: "Мы готовы умереть, мы готовы умереть, Италия призывает! Да!".

По словам собеседника, источник в администрации президента заявил, что изменение было внесено не из политических соображений, а ради чистоты, чтобы убрать добавку к оригинальному тексту.

"Братья Италии" был написан поэтом Гоффредо Мамели в 1847 году, до объединения Италии. Хотя в тексте Мамели не было слова "Si", оно фигурирует в оригинальной музыкальной партитуре гимна, составленной в том же году Микеле Новаро.

В конце августа писали, что вице-президент немецкого Бундестага Бодо Рамелов из Левой партии хочет инициировать референдум по поводу немецкого флага и гимна.