Генсек НАТО відкинув побоювання, що США відвернуться від союзників

Генеральний секретар НАТО Марк Рютте висловив упевненість, що Сполучені Штати, як і раніше, залишаться союзником Європи в межах Альянсу.

Як пише "Європейська правда", про це Рютте сказав в інтервʼю DPA.

Рютте сказав, що "зовсім не хвилюється" про те, що Вашингтон може перестати бути надійним партнером за адміністрації Дональда Трампа.

Він вказав на нову Стратегію національної безпеки США, яку багато хто в Європі вважав явним знаком поглиблення розриву, сказавши, що вона "чітко зазначає, що для США пріоритетом є безпечна Європа (та. – Ред.) сильний НАТО".

"США мають свої конкретні інтереси в НАТО, а саме, звичайно, безпеку Європи, але також і Арктики. Безпечна Арктика має вирішальне значення для Сполучених Штатів, і ми можемо захистити її тільки разом, європейські та американські союзники по НАТО", – додав він.

Раніше генсек НАТО Марк Рютте заявив, що США прямо зацікавлені залишатись членом НАТО, і для цього у них є щонайменше три причини.

Зазначимо, на початку другої каденції Трампа ЗМІ повідомляли, що американський президент розглядає можливість внесення суттєвих змін до політики участі США в НАТО.