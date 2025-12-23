Генсек НАТО отверг опасения, что США отвернутся от союзников

Генеральный секретарь НАТО Марк Рютте выразил уверенность, что Соединенные Штаты, как и прежде, останутся союзником Европы в рамках Альянса.

Как пишет "Европейская правда", об этом Рютте сказал в интервью DPA.

Рютте сказал, что "совсем не волнуется" о том, что Вашингтон может перестать быть надежным партнером при администрации Дональда Трампа.

Он указал на новую Стратегию национальной безопасности США, которую многие в Европе считали явным признаком углубления разрыва, сказав, что она "четко указывает, что для США приоритетом является безопасная Европа (та. – Ред.) сильное НАТО".

"США имеют свои конкретные интересы в НАТО, а именно, конечно, безопасность Европы, но также и Арктики. Безопасная Арктика имеет решающее значение для Соединенных Штатов, и мы можем защитить ее только вместе, европейские и американские союзники по НАТО", – добавил он.

Ранее генсек НАТО Марк Рютте заявил, что США прямо заинтересованы оставаться членом НАТО, и для этого у них есть как минимум три причины.

Отметим, в начале второго срока Трампа СМИ сообщали, что американский президент рассматривает возможность внесения существенных изменений в политику участия США в НАТО.