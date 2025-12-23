Сибига после очередного обстрела РФ призвал к "коллективной трансатлантической силе"

Министр иностранных дел Андрей Сибига призвал партнеров усилить давление на Россию для принуждения ее к миру после очередного обстрела ракетами и дронами по территории Украины.

Как сообщает "Европейская правда", об этом он написал на X.

Сибига сказал, что в результате российского обстрела в Украине погибли три человека, в том числе четырехлетний ребенок, а также многие люди получили ранения в девяти областях.

"Основными целями стали энергетическая система и критическая гражданская инфраструктура. Москва не скрывает своих геноцидных намерений, намеренно готовя удары по энергетической инфраструктуре, когда температура падает", – добавил он.

Министр подчеркнул, что на фоне приближения рождественских праздников Украина "защищает себя, свою свободу и свой народ, а также мир и стабильность во всем трансатлантическом регионе от российского варварства и агрессии".

"Россию необходимо заставить к миру с помощью коллективной трансатлантической силы. Этого можно достичь, увеличив для агрессора стоимость продолжения этой войны", – сказал Сибига.

Утром 23 декабря по всей территории Украины была объявлена масштабная воздушная тревога. Российские войска осуществляли комбинированную атаку с применением крылатых ракет и ударных беспилотников.

В результате атаки на Киев пострадали пять человек, среди них ребенок. Состояние одной из пострадавших тяжелое. Польша подняла в воздух авиацию в связи с комбинированной атакой России против Украины.