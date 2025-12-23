Бельгійська Фландрія скерує 250 тисяч євро на підтримку української культури

Влада бельгійської землі Фландрія вирішила виділити 250 тисяч євро на підтримку культурного сектора України.

Як пише "Європейська правда" з посиланням на Belga, про це у вівторок оголосила міністерка культури Фландрії Кароліна Геннез.

Фінансування у 250 тисяч євро буде спрямоване на підтримку програм, які використовують мистецтво і культуру для сприяння психічному благополуччю ветеранів війни в Україні, а також на розгортання мобільних бібліотек у районах, де доступ до книг був ускладнений через війну.

План дій також передбачає заходи з підтримки літературного сектора, зокрема переклади українською мовою. Крім того, очікується, що українські письменники та перекладачі візьмуть участь у фестивалі Passa Porta в Брюсселі в березні 2026 року.

"Однією з явних цілей Владіміра Путіна є знищення української ідентичності та культури. Цією підтримкою Фландрія допомагає відродити культурний сектор України та сприяє місцевим ініціативам, що зміцнюють душевне благополуччя та стійкість українського народу за допомогою мистецтва і культури", – додала вона.

Виділені Фландрією кошти будуть спрямовані через ЮНЕСКО, яка розробила план дій для підтримки української культури відповідно до угоди, підписаної в понеділок у штаб-квартирі організації в Парижі.

Раніше в межах програми "Креативна Європа" Європейський Союз оголосив про підтримку чотирьох проєктів у сфері культури та креативних індустрій в Україні на суму 7 мільйонів євро.

У листопаді уряд Данії виділив 1,3 мільйона євро новому українському Фонду культурної спадщини.