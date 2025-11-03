Данія виділяє 1,3 млн євро на відновлення української культурної спадщини

Уряд Данії виділяє 1,3 мільйона євро новому українському Фонду культурної спадщини з надією, що її приклад наслідуватимуть інші країни.

Як пише "Європейська правда", про це йдеться у повідомлення головування Данії у Раді ЄС.

У 2022 році Росія розпочала повномасштабне вторгнення в Україну. Відтоді, за даними ЮНЕСКО, понад 500 культурних об'єктів по всій Україні були зруйновані в результаті російських атак.

"Щоб допомогти подолати ці руйнування, уряд Данії виділяє 1,3 мільйона євро (10 мільйонів данських крон) на підтримку культурної спадщини України. Фінансування може бути спрямоване, наприклад, на відновлення українських будівель, пам'ятників і музеїв, які були зруйновані російськими бомбами. Кошти будуть спрямовані через новий Український фонд культурної спадщини", – йдеться у повідомленні..

Пожертва співпадає з тим, що сьогодні, 3 листопада, в Данії проходить неформальна міністерська зустріч за участі міністрів культури європейських країн та представників України.

Мета зустрічі – заохотити інші країни наслідувати приклад Данії.

"Я пишаюся тим, що Данія знову бере на себе провідну роль, роблячи внесок у відновлення культурної спадщини України. Культурна спадщина відіграє життєво важливу роль у формуванні національної ідентичності та самосвідомості українського народу", – заявив Якоб Енгель-Шмідт, міністр культури Данії.

Грант у розмірі 1,3 млн євро буде профінансовано за рахунок допомоги Данії з метою розвитку в рамках її цивільної підтримки України. Варто зазначити, що кошти можуть бути виплачені лише після ухвалення данським парламентом.

У жовтні Європейський Союз оголосив про запуск трьох нових проєктів загальною вартістю 6,6 мільйона євро, спрямованих на зміцнення незалежного медіасектору України.

Перед цим стало відомо, що ЄС виділяє 7 млн євро на підтримку культурних проєктів в Україні.