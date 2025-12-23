Бельгийская Фландрия направит 250 тысяч евро на поддержку украинской культуры

Власти бельгийской земли Фландрия решили выделить 250 тысяч евро на поддержку культурного сектора Украины.

Как пишет "Европейская правда" со ссылкой на Belga, об этом во вторник объявила министр культуры Фландрии Каролина Геннез.

Финансирование в 250 тысяч евро будет направлено на поддержку программ, которые используют искусство и культуру для содействия психическому благополучию ветеранов войны в Украине, а также на развертывание мобильных библиотек в районах, где доступ к книгам был затруднен из-за войны.

План действий также предусматривает меры по поддержке литературного сектора, в частности переводы на украинский язык. Кроме того, ожидается, что украинские писатели и переводчики примут участие в фестивале Passa Porta в Брюсселе в марте 2026 года.

"Одной из явных целей Владимира Путина является уничтожение украинской идентичности и культуры. Этой поддержкой Фландрия помогает возродить культурный сектор Украины и способствует местным инициативам, укрепляющим душевное благополучие и устойчивость украинского народа с помощью искусства и культуры", – добавила она.

Выделенные Фландрией средства будут направлены через ЮНЕСКО, которая разработала план действий для поддержки украинской культуры в соответствии с соглашением, подписанным в понедельник в штаб-квартире организации в Париже.

Ранее в рамках программы "Креативная Европа" Европейский Союз объявил о поддержке четырех проектов в сфере культуры и креативных индустрий в Украине на сумму 7 миллионов евро.

В ноябре правительство Дании выделило 1,3 миллиона евро новому украинскому Фонду культурного наследия.