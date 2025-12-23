Ексофіцер розвідки Швейцарії оскаржить санкції ЄС за поширення роспропаганди

Колишній співробітник федеральної розвідки Швейцарії Жак Бод має намір оскаржити накладені на нього санкції ЄС у звʼязку з поширенням проросійської пропаганди.

Про це повідомляє "Європейська правда" з посиланням на SRF.

Бод потрапив у санкційний список ЄС 15 грудня у звʼязку з тим, що регулярно виступає в ефірі російських каналів із заявами на підтримку вторгнення Росії в Україну.

Серед іншого, колишній працівник швейцарської розвідки називає війну Росії проти України "спеціальною військовою операцію", в якій, на його думку, винен Київ – бо начебто так він хотів вступити в НАТО.

Адвокати чоловіка сказали, що той має намір звернутися безпосередньо до Ради Європейського Союзу і подасть скаргу до Суду ЄС. За його словами, немає жодних доказів того, що він скоїв злочин, а захищатися він не мав можливості.

Колишній співробітник Федеральної розвідувальної служби Швейцарії (NDB), який проживає в Брюсселі, заявив, що в понеділок отримав дзвінок від швейцарського посла в Гаазі.

"Вона лише надіслала мені посилання на сторінку ЄС, яка стосується цих санкцій та процедури оскарження в цілому і яку я вже знав. Але вона не надала мені жодної інформації про те, що робить або планує робити Швейцарія", – сказав Бод.

Федеральний департамент закордонних справ Швейцарії сказав, що звернувся до компетентних органів з питанням про правові засоби, які Бод може використовувати для оскарження рішення ЄС про санкції.

Окрім Бода, ЄС наклав санкції на ще одинадцять осіб, а також на підрозділ російських збройних сил і пропагандистську групу за дестабілізаційну діяльність.

3 жовтня Рада ЄС продовжила санкції щодо фізичних осіб та компаній з Росії, які відповідальні за гібридні дестабілізуючі дії РФ за кордоном проти Європейського Союзу, включаючи втручання у сфері інформації.