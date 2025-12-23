Экс-офицер разведки Швейцарии обжалует санкции ЕС за распространение роспропаганды

Бывший сотрудник федеральной разведки Швейцарии Жак Бод намерен обжаловать наложенные на него санкции ЕС в связи с распространением пророссийской пропаганды.

Об этом сообщает "Европейская правда" со ссылкой на SRF.

Бод попал в санкционный список ЕС 15 декабря в связи с тем, что регулярно выступает в эфире российских каналов с заявлениями в поддержку вторжения России в Украину.

Среди прочего, бывший сотрудник швейцарской разведки называет войну России против Украины "специальной военной операцией", в которой, по его мнению, виноват Киев – потому что якобы он хотел вступить в НАТО.

Адвокаты мужчины сказали, что тот намерен обратиться непосредственно в Совет Европейского Союза и подаст жалобу в Суд ЕС. По его словам, нет никаких доказательств того, что он совершил преступление, а защищаться он не имел возможности.

Бывший сотрудник Федеральной разведывательной службы Швейцарии (NDB), проживающий в Брюсселе, заявил, что в понедельник получил звонок от швейцарского посла в Гааге.

"Она только прислала мне ссылку на страницу ЕС, которая касается этих санкций и процедуры обжалования в целом и которую я уже знал. Но она не предоставила мне никакой информации о том, что делает или планирует делать Швейцария", – сказал Бод.

Федеральный департамент иностранных дел Швейцарии сказал, что обратился к компетентным органам с вопросом о правовых средствах, которые Бод может использовать для обжалования решения ЕС о санкциях.

Кроме Бода, ЕС наложил санкции еще на одиннадцать человек, а также на подразделение российских вооруженных сил и пропагандистскую группу за дестабилизирующую деятельность.

3 октября Совет ЕС продлил санкции в отношении физических лиц и компаний из России, ответственных за гибридные дестабилизирующие действия РФ за рубежом против Европейского Союза, включая вмешательство в сферу информации.