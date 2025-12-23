Парламент Литви розширює повноваження розвідки

У вівторок Сейм Литви схвалив поправки до закону, що розширюють повноваження співробітників литовської розвідки – вони зокрема отримають право придбавати і використовувати вибухові речовини, таємно отримувати відбитки пальців, а також протягом певного часу вести стеження за особами без дозволу суду.

Про це повідомляє "Європейська правда" з посиланням на LRT.

За законодавчі поправки, які розширюють повноваження розвідки, проголосували 68 депутатів парламенту Литви, голосів проти не було, вісім політиків утрималися.

Поправки передбачають, що завданням розвідки Литви є не тільки прогнозування та виявлення факторів зовнішнього ризику, небезпек і загроз, як це встановлено зараз, але й їх усунення.

У виняткових випадках розвідникам надається право без дозволу суду вести стеження за особами та їхнім листуванням, проникати в приміщення та транспортні засоби, а також відстежувати рух грошових потоків.

У такому випадку керівник розвідувальної установи або його уповноважений заступник повинен протягом 24 годин звернутися до суду і отримати дозвіл на продовження дій.

Якщо дозвіл не буде отримано, розвідка зобов'язана негайно припинити дії, поінформувати про це контролера розвідки, пред'явити йому рішення про збір даних, постанову суду і негайно знищити зібрану інформацію.

Згідно з прийнятими змінами, співробітники розвідки Литви також зможуть таємно отримувати відбитки пальців, зразки голосу, запаху та інші зразки, придбавати вибухові речовини та вибухові пристрої.

Передбачено, що вибухові пристрої та вибухові речовини, як і табельна зброя, можуть бути використані лише тоді, коли це неминуче необхідно. Крім того, для припинення загроз розвідслужбам дозволено залучати на допомогу основні відомства кримінальної розвідки.

Ухвалені поправки також поліпшують соціальні гарантії литовських розвідників і скасовують віковий ценз у 55 років для керівників розвідувальних установ.

Схожий проєкт планувалося запропонувати ще в Сеймі Литви минулого скликання, однак тоді його внесення було призупинено з метою підготовки поправок до закону, що встановлюють ширші повноваження контролера розвідки.

Минулого тижня уряд Литви підтримав проєкт законодавчих поправок, які передбачають інтеграцію деяких підрозділів Литовського союзу стрільців у збройні сили в умовах війни та посилення вимог до перевірки членів парамілітарної організації.

Раніше цього року уряд Литви ухвалив рішення, що громадяни Литви, які мають також російські, білоруські або китайські паспорти, а також особи без литовського громадянства не будуть прийматися до Військової академії імені генерала Йонаса Жемайтіса.