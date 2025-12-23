Парламент Литвы расширяет полномочия разведки

Во вторник Сейм Литвы одобрил поправки к закону, расширяющие полномочия сотрудников литовской разведки – они, в частности, получат право приобретать и использовать взрывчатые вещества, тайно получать отпечатки пальцев, а также в течение определенного времени вести слежку за лицами без разрешения суда.

Об этом сообщает "Европейская правда" со ссылкой на LRT.

За законодательные поправки, расширяющие полномочия разведки, проголосовали 68 депутатов парламента Литвы, голосов против не было, восемь политиков воздержались.

Поправки предусматривают, что задачей разведки Литвы является не только прогнозирование и выявление факторов внешнего риска, опасностей и угроз, как это установлено сейчас, но и их устранение.

В исключительных случаях разведчикам предоставляется право без разрешения суда вести слежку за лицами и их перепиской, проникать в помещения и транспортные средства, а также отслеживать движение денежных потоков.

В таком случае руководитель разведывательного учреждения или его уполномоченный заместитель должен в течение 24 часов обратиться в суд и получить разрешение на продолжение действий.

Если разрешение не будет получено, разведка обязана немедленно прекратить действия, проинформировать об этом контролера разведки, предъявить ему решение о сборе данных, постановление суда и немедленно уничтожить собранную информацию.

Согласно принятым изменениям, сотрудники разведки Литвы также смогут тайно получать отпечатки пальцев, образцы голоса, запаха и другие образцы, приобретать взрывчатые вещества и взрывные устройства.

Предусмотрено, что взрывные устройства и взрывчатые вещества, как и табельное оружие, могут быть использованы только тогда, когда это неизбежно необходимо. Кроме того, для пресечения угроз разведслужбам разрешено привлекать на помощь основные ведомства уголовной разведки.

Принятые поправки также улучшают социальные гарантии литовских разведчиков и отменяют возрастной ценз в 55 лет для руководителей разведывательных учреждений.

Подобный проект планировалось предложить еще в Сейме Литвы прошлого созыва, однако тогда его внесение было приостановлено с целью подготовки поправок к закону, устанавливающих более широкие полномочия контролера разведки.

На прошлой неделе правительство Литвы поддержало проект законодательных поправок, которые предусматривают интеграцию некоторых подразделений Литовского союза стрелков в вооруженные силы в условиях войны и ужесточение требований к проверке членов паравоенной организации.

Ранее в этом году правительство Литвы приняло решение, что граждане Литвы, имеющие также российские, белорусские или китайские паспорта, а также лица без литовского гражданства не будут приниматься в Военную академию имени генерала Йонаса Жемайтиса.