Франція вимагає від ЄС відповіді на китайські тарифи проти молочних продуктів

Франція вимагає від Європейського Союзу вжити заходів у відповідь на рішення Китаю запровадити тарифи у понад 42% на європейські молочні продукти.

Як пише "Європейська правда", про це з посиланням на заяву Міністерства фінансів Франції повідомляє Bloomberg.

Зазначається, що французький уряд вважає заходи Китаю, "які є односторонніми і не мають правової основи, неприйнятними".

Мінфін Франції скерував запит до європейського комісара з питань торгівлі Мароша Шефчовича про скликання екстреної наради "з проханням до Європейського Союзу негайно розпочати необхідні процедури та оскаржити це рішення".

Китай запровадив тарифи на деякі молочні продукти, що імпортуються з Європейського Союзу, після розслідування, що є останнім кроком у торговельній суперечці з ЄС.

У попередньому рішенні, за даними Міністерства торгівлі країни, Китай заявив, що накладе тарифи у розмірі до 43% на деякі молочні продукти ЄС після того, як було виявлено, що вони субсидуються.

Відносини Китаю з Євросоюзом, зокрема торговельні, є напруженими. ЄС має значний торговельний дефіцит з Китаєм, який минулого року становив понад 300 млрд євро.

У жовтні 2024 року ЄС затвердив мита до 45,3% після того, як Європейська комісія почала розслідування щодо того, чи отримують китайські виробники електромобілів нечесні субсидії, що може призвести до надлишку пропозиції в Європі.