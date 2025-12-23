Франция требует от ЕС ответа на китайские тарифы против молочных продуктов

Франция требует от Европейского Союза принять меры в ответ на решение Китая ввести тарифы более 42% на европейские молочные продукты.

Как пишет "Европейская правда", об этом со ссылкой на заявление Министерства финансов Франции сообщает Bloomberg.

Отмечается, что французское правительство считает меры Китая, "которые являются односторонними и не имеют правовой основы, неприемлемыми".

Минфин Франции направил запрос европейскому комиссару по вопросам торговли Марошу Шефчовичу о созыве экстренного совещания "с просьбой к Европейскому Союзу немедленно начать необходимые процедуры и обжаловать это решение".

Китай ввел тарифы на некоторые молочные продукты, импортируемые из Европейского Союза, после расследования, что является последним шагом в торговом споре с ЕС.

В предварительном решении, по данным Министерства торговли страны, Китай заявил, что введет тарифы в размере до 43% на некоторые молочные продукты ЕС после того, как было обнаружено, что они субсидируются.

Отношения Китая с Евросоюзом, в частности торговые, являются напряженными. ЕС имеет значительный торговый дефицит с Китаем, который в прошлом году составил более 300 млрд евро.

В октябре 2024 года ЕС утвердил пошлины до 45,3% после того, как Европейская комиссия начала расследование о том, получают ли китайские производители электромобилей нечестные субсидии, что может привести к избытку предложения в Европе.