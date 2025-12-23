ЗМІ: Макрон і Лекорню мають різні погляди, як вийти з бюджетного тупика

Премʼєр-міністр Франції Себастьєн Лекорню відмовляється використовувати спецпроцедуру для ухвалення бюджетного законодавства в обхід парламенту, до чого його закликав президент Емманюель Макрон.

Як пише "Європейська правда", про це йдеться в матеріалі Le Figaro.

За інформацією Le Figaro, Макрон виступає за якнайшвидше ухвалення закону про бюджет на 2026 рік – зокрема й шляхом використання статті 49.3 Конституції Франції.

Ця стаття дозволяє уряду ухвалити закон в обхід нижньої палати парламенту, але відкриває шлях до оголошення вотуму недовіри.

Лекорню після вступу на посаду пообіцяв не використовувати статтю 49.3 і повторив цю позицію у вівторок, обравши варіант досягти парламентського компромісу щодо бюджету після різдвяних свят.

"Приділити час для складання хорошого бюджету в такій демократичній країні, як Франція, – це не слабкість… Ми маємо це зробити", – заявив премʼєр Франції у промові.

Минулого тижня парламент Франції не зміг досягти компромісу щодо бюджету на 2026 рік через розбіжності щодо скорочення витрат і підвищення податків, після чого уряду Лекорню ініціював тимчасове бюджетне законодавство, аби продовжити переговори у січні.

Уряд меншості Лекорню має мало простору для маневру в роздробленому парламенті Франції, де бюджетні баталії вже призвели до падіння трьох урядів з часу дострокових виборів 2024 року.

Більшість французів від початку не вірять, що Лекорню вдасться вирішити проблему, з якою не впорався його попередник – знайти компроміс із фракціями у парламенті, щоб затвердити бюджет і не отримати вотуму недовіри.

