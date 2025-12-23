Парламент Франції попередньо підтримав тимчасовий бюджет на 2026 рік

Нижня палата французького парламенту, Національна асамблея, у вівторок ухвалила надзвичайний закон, щоб забезпечити функціонування держави в січні.

Про це повідомляє "Європейська правда" з посиланням на Reuters.

Прем'єр-міністр Франції Себастьєн Лекорню поспішив подати законопроєкт про тимчасове фінансування пізно в понеділок після того, як парламент не зміг досягти компромісу щодо бюджету на 2026 рік через розбіжності щодо скорочення витрат і підвищення податків.

Закон, який має бути проголосований у верхній палаті парламенту Франції, Сенаті, пізніше у вівторок, дозволяє державі перенести ліміти витрат 2025 року на новий рік, а також збирати податки і випускати боргові зобов'язання.

"Це мінімальний рівень обслуговування, який не відповідає ані надзвичайним ситуаціям, ані вимогам французького народу. Кожен день дії спеціального закону в 2026 році буде зайвим", – сказала міністерка з питань бюджету Франції Амелі де Моншален.

Уряд меншості Лекорню має мало простору для маневру в роздробленому парламенті Франції, де бюджетні баталії вже призвели до падіння трьох урядів з часу дострокових виборів 2024 року.

Більшість французів від початку не вірять, що Лекорню вдасться вирішити проблему, з якою не впорався його попередник – знайти компроміс із фракціями у парламенті, щоб затвердити бюджет і не отримати вотуму недовіри.

Читайте детальніше у статті, як Макрон втрачає контроль у Франції та чи уникне він перевиборів.