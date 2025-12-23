СМИ: Макрон и Лекорню имеют разные взгляды на то, как выйти из бюджетного тупика

Премьер-министр Франции Себастьен Лекорню отказывается использовать спецпроцедуру для принятия бюджетного законодательства в обход парламента, к чему его призывал президент Эмманюэль Макрон.

Как пишет "Европейская правда", об этом говорится в материале Le Figaro.

По информации Le Figaro, Макрон выступает за скорейшее принятие закона о бюджете на 2026 год – в том числе путем использования статьи 49.3 Конституции Франции.

Эта статья позволяет правительству принять закон в обход нижней палаты парламента, но открывает путь к объявлению вотума недоверия.

Лекорню после вступления в должность пообещал не использовать статью 49.3 и повторил эту позицию во вторник, выбрав вариант достичь парламентского компромисса по бюджету после рождественских праздников.

"Уделить время для составления хорошего бюджета в такой демократической стране, как Франция, – это не слабость... Мы должны это сделать", – заявил премьер Франции в своей речи.

На прошлой неделе парламент Франции не смог достичь компромисса по бюджету на 2026 год из-за разногласий по сокращению расходов и повышению налогов, после чего правительство Лекорню инициировало временное бюджетное законодательство, чтобы продолжить переговоры в январе.

Правительство меньшинства Лекорню имеет мало пространства для маневра в раздробленном парламенте Франции, где бюджетные баталии уже привели к падению трех правительств со времени досрочных выборов 2024 года.

Большинство французов изначально не верят, что Лекорню удастся решить проблему, с которой не справился его предшественник – найти компромисс с фракциями в парламенте, чтобы утвердить бюджет и не получить вотум недоверия.

