В авіакатастрофі в Туреччині загинув глава генштабу Лівії

Прем'єр-міністр Лівії заявив, що начальник генерального штабу країни загинув в авіакатастрофі в Туреччині після візиту до Анкари.

Про це, як пише "Європейська правда", повідомляє Daily Sabah.

"З глибоким сумом і великим жалем ми дізналися про смерть начальника Генерального штабу лівійської армії Мохаммеда аль-Хаддада", – написав прем'єр-міністр Абдулхамід Дбейба на своїй сторінці у Facebook.

Він назвав це "великою втратою" для Лівії. Офіційні особи в Лівії заявили, що зв'язок з літаком було втрачено приблизно через півгодини після вильоту через технічну несправність.

Приватний літак, на борту якого перебували аль-Хаддад та ще четверо осіб, розбився після зльоту з турецької столиці. За словами турецьких посадовців, літак втратив зв'язок після того, як подав сигнал про аварійну посадку поблизу району Хаймана на південь від Анкари.

Туреччина не підтвердила смерть пасажирів, а лише повідомила, що уламки бізнес-літака Falcon 50 були знайдені.

Директор з комунікацій президента Туреччини Бурханеттін Дуран заявив, що влада знайшла уламки приватного літака, який розбився незабаром після зльоту з аеропорту Есенбога в Анкарі 23 грудня.

У своїй заяві Дуран повідомив, що літак, на борту якого перебували генерал аль-Хаддад, чотири члени його делегації та три члени екіпажу, вилетів з Есенбоги о 20:17 і о 20:33 видав сигнал про аварійну посадку через несправність електрообладнання. Літак запросив аварійну посадку і був перенаправлений назад до Есенбоги, де на землі почалися підготовчі роботи до аварійної посадки.

Літак почав зниження для аварійної посадки, але зник з радарів о 20:36, після чого зв'язок було втрачено.

Дуран повідомив, що пошукові команди з Міністерства внутрішніх справ були негайно відправлені на місце, і уламки літака були знайдені під час нічних операцій, додавши, що всі відповідні державні установи продовжують свою роботу з "максимальною ретельністю".

Він закликав громадськість і ЗМІ покладатися виключно на офіційні заяви під час розслідування і уникати неперевірених публікацій у соціальних мережах, спекуляцій і теорій змови, зазначивши, що запобігання поширенню дезінформації має критично важливе значення.

Міністр внутрішніх справ Алі Єрлікая сказав, що літак передав повідомлення про аварійну посадку в районі Хаймани, після чого зв'язок був втрачений.

Єрлікая також підтвердив, що розслідування триває і що пошукові роботи координуються після повідомлень про гучний шум, який було чутно поблизу Хаймани приблизно в час інциденту.

Аль-Хаддад був головним військовим командувачем у західній Лівії. Він відігравав ключову роль у поточних зусиллях, що здійснюються за посередництва ООН, з метою об'єднання лівійських збройних сил, які розкололися, подібно до лівійських інститутів.

Аль-Хаддад провів у вівторок переговори на високому рівні в Анкарі як офіційний гість начальника Генерального штабу Туреччини генерала Сельджука Байрактароглу.

