В авиакатастрофе в Турции погиб глава генштаба Ливии

Премьер-министр Ливии заявил, что начальник генерального штаба страны погиб в авиакатастрофе в Турции после визита в Анкару.

Об этом, как пишет "Европейская правда", сообщает Daily Sabah.

"С глубокой печалью и большим сожалением мы узнали о смерти начальника Генерального штаба ливийской армии Мохаммеда аль-Хаддада", – написал премьер-министр Абдулхамид Дбейба на своей странице в Facebook.

Он назвал это "большой потерей" для Ливии. Официальные лица в Ливии заявили, что связь с самолетом была потеряна примерно через полчаса после вылета из-за технической неисправности.

Частный самолет, на борту которого находились аль-Хаддад и еще четыре человека, разбился после взлета из турецкой столицы. По словам турецких чиновников, самолет потерял связь после того, как подал сигнал об аварийной посадке вблизи района Хаймана к югу от Анкары.

Турция не подтвердила смерть пассажиров, а лишь сообщила, что обломки бизнес-самолета Falcon 50 были найдены.

Директор по коммуникациям президента Турции Бурханеттин Дуран заявил, что власти нашли обломки частного самолета, который разбился вскоре после взлета из аэропорта Эсенбога в Анкаре 23 декабря.

В своем заявлении Дуран сообщил, что самолет, на борту которого находились генерал аль-Хаддад, четыре члена его делегации и три члена экипажа, вылетел из Эсенбоги в 20:17 и в 20:33 выдал сигнал об аварийной посадке из-за неисправности электрооборудования. Самолет запросил аварийную посадку и был перенаправлен обратно в Эсенбогу, где на земле начались подготовительные работы к аварийной посадке.

Самолет начал снижение для аварийной посадки, но исчез с радаров в 20:36, после чего связь была потеряна.

Дуран сообщил, что поисковые команды из Министерства внутренних дел были немедленно отправлены на место, и обломки самолета были найдены во время ночных операций, добавив, что все соответствующие государственные учреждения продолжают свою работу с "максимальной тщательностью".

Он призвал общественность и СМИ полагаться исключительно на официальные заявления во время расследования и избегать непроверенных публикаций в социальных сетях, спекуляций и теорий заговора, отметив, что предотвращение распространения дезинформации имеет критически важное значение.

Министр внутренних дел Али Ерликая сказал, что самолет передал сообщение об аварийной посадке в районе Хайманы, после чего связь была потеряна.

Ерликая также подтвердил, что расследование продолжается и что поисковые работы координируются после сообщений о громком шуме, который был слышен вблизи Хайманы примерно во время инцидента.

Аль-Хаддад был главным военным командующим в западной Ливии. Он играл ключевую роль в текущих усилиях, предпринимаемых при посредничестве ООН, с целью объединения расколотых ливийских вооруженных сил, подобно ливийским институтам.

Аль-Хаддад провел во вторник переговоры на высоком уровне в Анкаре в качестве официального гостя начальника Генерального штаба Турции генерала Сельджука Байрактароглу.

Напомним, самолет C-130 потерпел крушение вечером 11 ноября по дороге из Азербайджана в Турцию. Снятые свидетелями видео показывают, что он развалился на части еще в воздухе.

В Минобороны Турции сообщили, что на борту было 20 членов экипажа и пассажиров-военных, все они погибли.