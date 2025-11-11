Укр Рус Eng

На борту військового літака Туреччини, що розбився у Грузії, було 20 людей

відео
Новини — Вівторок, 11 листопада 2025, 17:46 — Марія Ємець

На борту турецького військового літака, що розбився у Грузії, було 20 членів екіпажу та пасажирів. 

Про це повідомляє турецьке Anadolu, пише "Європейська правда". 

На борту військового транспортника C-130 було 20 осіб, включно з членами екіпажу, повідомили у Міністерстві оборони Туреччини. Літак прямував з Азербайджану та розбився неподалік грузинсько-азербайджанського кордону.

"Наші пошуково-рятувальні операції тривають у координації з (грузинськими) національними службами", – повідомив президент Реджеп Таїп Ердоган. 

Міністр внутрішніх справ Алі Єрлікая повідомив, що мав телефонну розмову з грузинським колегою Гелою Геладзе і той вилетів на місце подій. 

У грузинські ЗМІ вже потрапили відео свідків авіакатастрофи. На ньому можна бачити, як літак втрачає висоту, обертаючись у "штопорі". Зліва у кадрі падає окремий фрагмент, ймовірно хвіст. 

Ще одне відео з іншого ракурсу свідчить, що літак розвалився на частини – у "штопорі" падає центральна його частина з крилом. 

Нагадаємо, у 2021 році в аварії військового гелікоптера на півдні Туреччини загинули 11 військових, у тому числі командувач корпусу. Декілька людей вижили. 

У серпні 2025 року у Польщі на репетиції авіашоу розбився винищувач F-16, його пілот загинув.

