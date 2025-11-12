Міноборони Туреччини: всі 20 військових загинули в авіакатастрофі в Грузії

Міністерство оборони Туреччини заявило, що 20 солдатів загинули внаслідок аварії військового літака в Грузії днем раніше.

Про це пише відомство повідомило у соцмережі Х, передає "Європейська правда".

Літак C-130 вилетів з Азербайджану до Туреччини і розбився в Грузії у вівторок, 11 листопада. Тоді ЗМІ писали, що борту літака було 20 членів екіпажу та пасажирів.

Вранці у середу, 12 листопада, Міноборони Туреччини опублікувало світлини 20 людей та заявило, що всі вони загинули.

Міністр оборони країни Яшар Гюлер висловив співчуття родинам.

Нагадаємо, у 2021 році в аварії військового гелікоптера на півдні Туреччини загинули 11 військових, у тому числі командувач корпусу. Декілька людей вижили.

У серпні 2025 року у Польщі на репетиції авіашоу розбився винищувач F-16, його пілот загинув.