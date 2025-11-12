Укр Рус Eng

Міноборони Туреччини: всі 20 військових загинули в авіакатастрофі в Грузії

Новини — Середа, 12 листопада 2025, 08:00 — Уляна Кричковська

Міністерство оборони Туреччини заявило, що 20 солдатів загинули внаслідок аварії військового літака в Грузії днем раніше.

Про це пише відомство повідомило у соцмережі Х, передає "Європейська правда".

Літак C-130 вилетів з Азербайджану до Туреччини і розбився в Грузії у вівторок, 11 листопада. Тоді ЗМІ писали, що борту літака було 20 членів екіпажу та пасажирів. 

Вранці у середу, 12 листопада, Міноборони Туреччини опублікувало світлини 20 людей та заявило, що всі вони загинули. 

Міністр оборони країни Яшар Гюлер висловив співчуття родинам.

Нагадаємо, у 2021 році в аварії військового гелікоптера на півдні Туреччини загинули 11 військових, у тому числі командувач корпусу. Декілька людей вижили. 

У серпні 2025 року у Польщі на репетиції авіашоу розбився винищувач F-16, його пілот загинув.

Якщо ви помітили помилку, виділіть необхідний текст і натисніть Ctrl + Enter, щоб повідомити про це редакцію.
Туреччина інциденти Грузія
Реклама: