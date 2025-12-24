Франція засудила рішення США про візові санкції проти колишнього єврокомісара

Глава МЗС Франції Жан-Ноель Барро виступив із заявою на тлі рішення США накласти візові санкції на колишнього єврокомісара та ексміністра французького уряду Тьєрі Бретона.

Текст заяви Барро опублікований на його Х, передає "Європейська правда".

"Франція рішуче засуджує візові обмеження, введені Сполученими Штатами щодо Тьєррі Бретона, колишнього міністра та європейського комісара, а також чотирьох інших європейських діячів", – йдеться у заяві.

Барро наголосив, що закон про цифрові послуги (DSA) був демократично прийнятий в Європі, щоб гарантувати, що те, що є незаконним в офлайні, є незаконним і в онлайні. Він абсолютно не має екстериторіального застосування і жодним чином не впливає на Сполучені Штати.

"Народи Європи є вільними і суверенними і не можуть дозволити, щоб правила, що регулюють їхній цифровий простір, нав'язувалися їм іншими", – заявив міністр.

Адміністрація Трампа наклала візові санкції на колишнього комісара Європейського Союзу Тьєррі Бретона та чотирьох інших осіб за спроби змусити американські технологічні компанії контролювати політичні висловлювання на своїх платформах.

ЄС і Білий дім неодноразово конфліктували з приводу свободи слова та регулювання технологій, а соціальна мережа X, заснована союзником Трампа Ілоном Маском, на початку цього місяця була оштрафована на 120 мільйонів євро за порушення закону ЄС про модерацію контенту. Представник ЄС заперечив, що цей крок був пов'язаний з цензурою, заявивши, що він був спрямований на забезпечення прозорості.

Віцепрезидентка Європейської комісії Тереза Рібера заявила, що Європейський Союз не піддасться тиску з боку США щодо контролю над компаніями Кремнієвої долини.